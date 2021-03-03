Mitsubishi презентовала в России новый внедорожник Pajero Sport

Москва, 3 марта. Презентация обновленного Mitsubishi Pajero Sport состоялась в Москве. Цена на внедорожник стартует от 2,879 млн рублей.

Рестайлинговый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, представленный еще летом 2019 года, теперь доступен для заказа у российских дилеров. Модель получила новые фары, радиаторную решетку, передние крылья и капот.

Задние пассажирские сидения автомобиля оснащены USB-разъемом для зарядки гаджетов, а также розеткой на 220 В. Обновленный внедорожник начнут продавать в мае этого года.

Российским автолюбителям также следует ждать анонса на российском рынке обновленной версии кроссовера Eclipse Cross. Машина появится на российском рынке в первой половине 2021 года.