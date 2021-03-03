Зеленский привился индийской вакциной. События дня. ФАН-ТВ

США и ЕС ввели санкции против России Дружно в ногу: США и Евросоюз синхронно ввели новые антироссийские санкции по делу блогера Алексея Навального. Рестрикции Брюсселя касаются нескольких высокопоставленных чиновников и ряда организаций. ЕС закрывает для них Шенген и замораживает активы. Меры Вашингтона против 14 юридических лиц, якобы вязанных с производством химического оружия, и семи госслужащих пока тоже носят точечный характер. Это первый санкционный опыт нового американского президента Джо Байдена в отношении Москвы. Недружественный шаг коллективного Запада против нашей страны уже поприветствовала Украина. В частности, Президент Незалежной поблагодарил Евросовет за оказание санкционного давления на Россию.

Зеленский привился индийской вакциной «Сделано в Индии»: президент Украины доверился вакцине от коронавируса Covishield. Владимир Зеленский сделал прививку от COVID-19 во время своего визита в Луганскую область. В своих соцсетях главнокомандующий сообщил, что вакцинировался вместе с украинскими военнослужащими. Произведенный в Индии препарат - разработка британо-шведской компании AstraZeneca. Личным примером глава государства украинского решил убедить соотечественников в безопасности зарубежной вакцины. Однако пока лишь спровоцировал рождение мемов: интернет-пользователи быстро превратили Владимира Зеленского в героя Болливуда.

Минск готов к размещению российских самолетов По-братски: Президент Белоруссии предложил использовать для совместного дежурства в республике российские самолеты. Александр Лукашенко поднял этот вопрос на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Лидер соседнего государства заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть — так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске. Лукашенко высказался о возможном базировании наших самолетов на территории Белоруссии, а летать на них должны и россияне, и белорусы. Как заверил глава республики, он намерен продолжать координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой.