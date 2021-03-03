Зеленский привился индийской вакциной. События дня. ФАН-ТВ

США и ЕС ввели санкции против России
Дружно в ногу: США и Евросоюз синхронно ввели новые антироссийские санкции по делу блогера Алексея Навального. Рестрикции Брюсселя касаются нескольких высокопоставленных чиновников и ряда организаций. ЕС закрывает для них Шенген и замораживает активы. Меры Вашингтона против 14 юридических лиц, якобы вязанных с производством химического оружия, и семи госслужащих пока тоже носят точечный характер. Это первый санкционный опыт нового американского президента Джо Байдена в отношении Москвы. Недружественный шаг коллективного Запада против нашей страны уже поприветствовала Украина. В частности, Президент Незалежной поблагодарил Евросовет за оказание санкционного давления на Россию.
Зеленский привился индийской вакциной
«Сделано в Индии»: президент Украины доверился вакцине от коронавируса Covishield. Владимир Зеленский сделал прививку от COVID-19 во время своего визита в Луганскую область. В своих соцсетях главнокомандующий сообщил, что вакцинировался вместе с украинскими военнослужащими. Произведенный в Индии препарат - разработка британо-шведской компании AstraZeneca. Личным примером глава государства украинского решил убедить соотечественников в безопасности зарубежной вакцины. Однако пока лишь спровоцировал рождение мемов: интернет-пользователи быстро превратили Владимира Зеленского в героя Болливуда.
Минск готов к размещению российских самолетов
По-братски: Президент Белоруссии предложил использовать для совместного дежурства в республике российские самолеты. Александр Лукашенко поднял этот вопрос на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Лидер соседнего государства заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть — так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске. Лукашенко высказался о возможном базировании наших самолетов на территории Белоруссии, а летать на них должны и россияне, и белорусы. Как заверил глава республики, он намерен продолжать координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой.
Мишустин проводит рабочую поездку по городам Сибири
Российский премьер-министр Михаил Мишустин отмечает юбилей. Свое 55-летие глава кабмина проведет в рабочей поездке по регионам Сибири. Мишустин занимает пост председателя правительства чуть больше года. Согласно проведенным опросам, россияне положительно оценивают работу премьера. При этом он придерживается мнения, что сидя в кабинете принимать эффективные решения достаточно сложно. Именно поэтому свой день рождения Мишустин отмечает не в кругу семьи и даже не в Доме правительства, а в очередной рабочей поездке.