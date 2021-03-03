Подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в мае 2021 года

Москва, 3 марта. Атомная подводная лодка «Казань» будет передана Военно-морскому флоту Российской Федерации в мае или в начале июня 2021 года. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказал представитель ОПК корреспондентам ТАСС, перед тем, как субмарина «Казань» будет передана в состав ВМФ РФ, планируется провести еще один тренировочный выход в море. Также пройдет проверка работоспособности всех механизмов и узлов подлодки.

Стрельбы до передачи АПЛ «Казань» флоту более проводиться не будут, так как тестовые пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр» прошли успешно.

Атомная подводная лодка «Казань» была впервые спущена на воду в 2017 году. Ее планировали передать Военно-морскому флоту России в 2020 году, однако предприятие «Севмаш» по ряду причин перенесло сроки сдачи субмарины в эксплуатацию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в первом полугодии 2021 года в состав ВМФ РФ войдет многоцелевая атомная подводная лодка «Казань».