Сотрудника ГИБДД поймали с наркотиками в Екатеринбурге

Екатеринбург, 3 марта. Полиция задержала командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС). У правоохранителя обнаружили наркотики.

Для задержания полицейского провели спецоперацию. Она прошла во время дежурства сотрудника ДПС 1 марта. Рядом с его машиной нашли сверток с синтетическим наркотиком, сообщили в правоохранительных органах.

Полицейского задержали на улице Щорса. Экспертиза показала, что мужчина хранил в свертке мефедрон массой 0,223 грамма. Сейчас правоохранителя отстранили от служебных обязанностей. В его отношении проводится проверка, по итогам которой он будет уволен из органов внутренних дел, а также привлечен к уголовной ответственности.

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