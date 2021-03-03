Озвучен план действий при выдаче банкоматом фальшивых денег

Москва, 3 марта. Юрист Ольга Сулим дала россиянам совет, что делать, если банкомат выдал вместо настоящих денег «билеты банка приколов».

Бывают случаи, когда банкоматы работают некорректно. Сейчас вероятность получить из терминала поддельные деньги крайне мала. Однако в 2018 году был случай, когда россиянин на банковскую карту положил фальшивые купюры, а банкомат считал их как настоящие.

Несмотря на то, что практически везде заменили банкоматы старого образца, в некоторых российских регионах стоят терминалы, которые могут совершить ошибку.

«При обнаружении фальшивки необходимо незамедлительно позвать свидетеля и вызвать полицию. Все автоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи сувенирной купюры самим аппаратом, поэтому в качестве доказательства данная запись будет очень кстати», — сказала юрист в беседе с агентством «Прайм».

Возвращать фальшивую купюру в банкомат не стоит, указала специалист. По ее словам, необходимо дождаться правоохранителей, которые зафиксируют нарушение. Если человек обнаружил подделку позднее, то стоит зафиксировать номер техники и обратиться в банк.

Недавно эксперты рассказали о новом мошенническом способе развода россиян с помощью банковской карты. Злоумышленники просят вернуть якобы по ошибке переведенные деньги на другую карту.