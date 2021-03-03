Стая собак загрызла женщину в Туве

Кызыл, 3 марта. Следственный комитет организовал проверку по факту смерти женщины, до смерти искусанной стаей собак, сообщили в республиканском управлении ведомства.

Пострадавшую с многочисленными ранами верхних и нижних конечностей доставили в столичное медучреждение в Туве. Спустя время 35-летняя женщина скончалась. Со слов очевидцев, на нее напала стая из трех собак. Прибывшие на место инцидента следователи установили, что животные не были на привязи.

Для установления причин смерти местной жительницы назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки Следственный комитет вынесет процессуальное решение.

Овчарки и алабаи, содержавшиеся в вольере, насмерть загрызли 11-летнего мальчика в Подмосковье, сообщало агентство URA.RU. Тело мальчика обнаружил знакомый матери ребенка.