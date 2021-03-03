Мошенники стали обманывать россиян под видом госуслуг

Москва, 3 марта. Мошенники начали использовать новую схему обмана. Они рассылают письма под видом сообщений от портала «Госуслуги» по социальным выплатам, которые потом ведут на фишинговые сайты.

Письмо от злоумышленников содержит типичные для сообщений с оригинального портала «Госуслуги» компоненты: логотипы в начале и конце письма, схожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорится, что его получателю выплатят дополнительные социальные компенсации. После перемещения по ссылке в браузере открывается окно, в котором «получателю» нужно ввести данные своей банковской карты — на нее и должны будут «поступить» средства. После чего они, конечно, крадутся со счета жертвы, передает РИА Новости.

«Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — предупредил эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея.

Недавно юрист Дмитрий Константинов напомнил, какую информацию ни в коем случае нельзя говорить работникам банка. Пин-коды, пароли от интернет-банка и карточки — информация, которую не нужно сообщать по телефону никому.