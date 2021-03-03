Мурашко рассказал, как можно избежать третьей волны COVID-19 в России

Москва, 3 марта. Россияне могут избежать третьей волны коронавируса нового типа. О том, как это сделать, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время поездки в Новосибирск.

Только вакцинация поможет остановить распространение коронавируса нового типа и избежать третьей волны.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует. <...> Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации», — сообщил Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна.

Политик отметил, что в последние недели по всей стране заметно снижается уровень заболеваемости, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от вакцинопрофилактики и других мер.

Глава Минздрава напомнил, что несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в стране, пандемия еще не закончилась. Главы регионов должны со всей ответственностью подойти к ослаблению антикоронавирусных мер.