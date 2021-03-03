Житель Приморья сбил на машине девятилетнего ребенка и скрылся

Уссурийск, 3 марта. Правоохранители ищут виновника ДТП, в результате которого пострадал маленький мальчик. Полиция Уссурийска просит очевидцев обратиться в дежурную часть ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Горького. Неизвестный водитель сбил ребенка, переходящего дорогу в неположенном месте.

О случившемся стало известно после обращения пострадавшего в травмпункт. На теле мальчика зафиксировали ушибы мягких тканей поясничного отдела позвоночника. На вопрос, откуда были получены эти травмы, несовершеннолетний рассказал, что пострадал от наезда машины.

Два человека погибли в ДТП во Владимирской области. Мужчины остановились на дороге, чтобы устранить поломку транспортного средства, но не выставили знак аварийной остановки. В результате их не заметил водитель большегруза и совершил наезд.