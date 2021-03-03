Националистка Черновол призвала готовиться к «военному захвату» Крыма

Киев, 3 марта. Украинский политик и бывший депутат Рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному «захвату» Крыма. Свое заявление она сделала в эфире телеканала «Прямой».

Политик считает, что украинцы должны быть всегда наготове для проведения военной операции по «захвату» российского полуострова.

«Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма», — сказала националистка.

По ее словам, нужно дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности». Этот момент она предлагает использовать для «захвата» Крыма военным путем.

«Но к этому нужно быть готовыми. Мы не готовимся», — посетовала Черновол.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украинская сторона все никак не угомонится: Киев не может признать, что Крым теперь российский. Москва неоднократно говорила, что Крым воссоединился с РФ по закону и вопрос принадлежности полуострова закрыт.

В прошлом году Черновол проходила по уголовному делу. Бывшего депутата Верховной рады подозревали в в умышленном убийстве человека.