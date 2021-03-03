Хозяев собак научили понимать питомцев по жестам

Москва, 3 марта. Собаки выражают свои чувства и желания через определенные действия. Президент российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как понимать животное.

С помощью поз голоса и движений пес может «разговаривать» с хозяином. Грамотная интерпретация сигналов собаки обеспечит владельцу успешное общение с питомцем, рассказал РИА Новости Голубев.

Самым распространенным действием собаки является виляние хвостом. Когда животное машет им из стороны в сторону, либо по кругу, означает, что питомец расслаблен или проявляет позитивный настрой.

В напряженном состоянии собака занимает оборонительную позу и виляет хвостом, сигнализируя о возбужденном состоянии или злости, объяснил кинолог. В момент, когда питомец держит хвост «трубой», он готов к конфликту. А расположенный низко между ног хвост указывает, что собака нервничает.

Оказалось, что основатель Tesla Илон Маск любит четвероногих животных. Недавно предприниматель заявил о создании своего города для собаководов в Техасе.