Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу состоится в Париже

Париж, 3 марта. Европейская олимпийская квалификация для боксеров состоится в столице Франции — Париже. Турнир пройдет с 4 по 8 июня.

О новом месте проведения европейской квалификации объявила целевая группа Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению соревнований по боксу на Токийских играх. До этого из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года была преждевременно завершена европейская квалификация в Лондоне. Новый отбор, изначально ожидавшийся в апреле 2021 года в столице Великобритании, был перенесен на июнь.

Выделенные на мировой отбор 53 квоты (32 у мужчин и 21 у женщин) для не отобравшихся на Олимпийские игры на континентальных соревнованиях спортсменов будут распределяться поровну между всеми континентами и весовыми категориями на основе рейтинга целевой группы МОК.

Недавно сообщалось, что чемпионат мира по кикбоксингу в Москве отменен из-за споров между Всемирным (WADA) и Российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами. Мировой турнир должен был пройти с 5 по 14 ноября 2021 года.