Эксперт Ульянов предупредил россиян о новой схеме мошенничества с картами

Москва, 3 марта. Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с помощью перевода средств на банковскую карту. Злоумышленники якобы по ошибке переводят деньги, а потом просят вернуть их.

Если клиент соглашается на условия мошенников, то перевод становится «закрепительным платежом» для привязки карты к любому сервису в Сети, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Такие порталы впоследствии смогут списывать любые суммы с карты и никаких подтверждений для этого не нужно.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад россияне уже попадались на подобную уловку. Тогда злоумышленники присылали SMS о получении средств с номера, похожего на банковский, и звонили с просьбой их вернуть. Сейчас такой способ уже не сработает, поскольку у многих россиян под рукой мобильный банк, подчеркнул Ульянов.

Иногда перечисление выдают за «аванс» за покупку на сервисе объявлений, указал эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Например, злоумышленник создает объявление о продаже товара по заниженной стоимости. Заинтересованного покупателя просят перевести часть средств, но дают ему реквизиты карты третьего лица. Затем мошенник звонит получателю денег и убеждает перечислить их на его карту под предлогом «возврата». После этого покупатель с просьбой вернуть деньги обращается к человеку, которому перевели средства. Таким образом мошенник остается в стороне, пишут «Известия».

Зачастую в прессу попадают новости об обманутых россиянах. Пожилая жительница Тульской области перевела мошенникам почти миллион рублей.