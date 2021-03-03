МВД отказалось от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет

Москва, 3 марта. МВД России не будет работать над проектом закона, подразумевающим увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста.

Соответствующий законопроект успешно прошел антикоррупционную экспертизу. Однако ведомство решило прекратить его дальнейшую разработку, передает ТАСС. В МВД не уточнили, с чем связано такое решение.

Документ появился на сайте правовых актов 21 февраля. В нем говорилось, что дактилоскопические данные россиян могут храниться до смерти их владельца или достижения ими 100-летнего возраста. Это должно было помочь устанавливать личности пожилых людей, если они страдают проблемами с памятью. Сейчас дактилоскопические данные граждан хранятся до тех пор, пока человеку не исполнится 80 лет.

МВД РФ ранее прописало свыше 80 обязательных требований к безопасности транспортного средства, которые будут приниматься во внимание при прохождении ТО. Они распространяются на рулевое управление автомобиля, тормозную систему, фары, двигатель, шины и колеса.