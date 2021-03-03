Microsoft презентовала платформу для общения в виртуальной реальности

Вашингтон, 3 марта. Компания Microsoft представила платформу Mesh, которая поможет людям взаимодействовать друг с другом с помощью аватаров или голограмм.

Mesh — это виртуальная и дополненная реальность в одной технологии. Для обеспечения «совместного виртуального опыта», люди смогут создавать аватары, а в дальнейшем и фотореалистичные голограммы. Чтобы использовать технологию Mesh, будут необходимы очки HoloLens от Microsoft. Компания хочет предоставить разработчикам шанс создавать подобные решения для других VR-очков, компьютеров или смартфонов.

«Вы можете действительно почувствовать, что находитесь в том же месте, что и тот, кто делится контентом. Или вы можете телепортироваться, используя различные девайсы для смешанной реальности, и быть вместе с людьми, даже когда вы не рядом физически», — рассказал о технологии инженер Алекс Кипман

Платформа Mesh будет доступна на различных устройствах, в том числе HoloLens 2, а также на некоторых гарнитурах виртуальной реальности, планшетах, смартфонах и ПК.

Во время пандемии, из-за перехода многих работников на удаленную систему, вырос спрос на цифровые гаджеты. Благодаря этому корпорации Apple и Microsoft преумножили свои доходы на фоне пандемии коронавируса.