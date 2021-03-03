Саратовские власти снизили стоимость проезда в электротранспорте

Саратов, 3 марта. Городская администрация объявила о временном снижении цен на проезд в городском электротранспорте. В течение двух месяцев жители города будут ездить на троллейбусах и трамваях за 19 рублей вместо 23. Сниженная цена будет действовать только при оплате безналичным способом картой Mastercard.



Сотрудница МУПП «Саратовгорэлектротранс» Валентина Степанова рассказала, с какой целью власти решили временно снизить цену. Пассажиров пытаются стимулировать активнее использовать безналичные системы расчета.

«Это специальная акция, чтобы люди платили картой. Вроде снижение цены минимальное, но при регулярных поездках экономия выйдет солидная. Только не верю, что будет серьезный эффект. Пенсионеры и школьники, у которых по каким-то причинам нет проездных, так и будут расплачиваться монетками. А кто пользовался картой, то так и будет это делать», — отметила специалист.

Ранее стало известно, что стоимость дороги к саратовскому аэропорту Гагарин завысили на 97 млн рублей. Во время приемки выполненных работ был неправильно использован индекс перевода в текущие цены.