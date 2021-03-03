Почему людям нравится петь в душе, или Что такое «хорошая акустика»

Почему людям нравится петь в душе? А ведь на этот, на первый взгляд, «детский» вопрос существует вполне серьезный ответ. В первую очередь он основывается на объективных физических явлениях, связанных с акустикой — распространением звука в помещении. Однако при этом имеет еще существенную психологическую составляющую. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт по звукоизоляции и акустике помещений Александр Боганик.

«Практически любому человеку нравится делать то, что у него хорошо получается. При этом чисто, красиво и мощно извлекать звук при помощи своего голоса дано далеко не каждому. Но ванная комната — это, как правило, гулкое и изолированное помещение малого объема, стены, пол и потолок которого выполнены из жестких, хорошо отражающих звук поверхностей. В большинстве случаев в отделке санузлов применяется керамическая плитка, а из мягких, поглощающих звук вещей присутствуют только коврик, полотенце и халат. Все это, с точки зрения акустики, создает прекрасные физические условия для естественного усиления даже самого слабого и неуверенного голоса», — пояснил Александр Боганик.

При этом сама душевая кабина, хотя бы в одном из трех измерений, имеет размеры 70–100 см, заметил эксперт. И тогда она, вследствие своих геометрических размеров, оказывается еще и резонансным «усилителем», работающим как раз в области звуковых частот диапазона человеческого голоса — прежде всего, мужского, но также и низкого женского. Все это позволяет слышать себя гораздо лучше, не форсируя голосовые связки, что всегда приятно.

«Кроме того, люди в основном принимают душ, что называется, «без свидетелей». Это позволяет не беспокоиться о качестве и содержании самого вокала, а также о его восприятии посторонними слушателями. И, наконец, возможность в любой момент включить струю воды, и тем самым при помощи ее шума «замаскировать» неудачную партию, также добавляет желания что-нибудь исполнить. Особенно когда на голове шапка из шампуня, глаза зажмурены и восприятие мира происходит только через осязание и слух», — добавил Александр Боганик.

На этом примере, по словам эксперта, интересно оценить такое распространенное с одной стороны, но одновременно и крайне запутанное понятие, как «хорошая акустика». В нашем случае с ванной и пением в ней хорошая акустика — это когда в помещении как можно более гулко и потому громко и весело.

«А если все вышесказанное перенести в помещение вокзала, где из-за многократных отражений от жестких стен, мраморного пола и стеклянного потолка объявление диктора усиливается, но превращается в звуковую кашу, из которой ничего невозможно понять? Едва ли тогда кто-то скажет иначе чем «здесь ужасная акустика»! Поэтому термин «хорошая акустика» скорее описывает не само физическое явление, а является оценкой степени акустического комфорта для человека в конкретном месте», — считает Александр Боганик.

И эта оценка, заметил он, напрямую связана с функциональным назначением этого помещения и ожиданиями от звучания в нем. В зависимости от этого одни и те же объективные условия могут восприниматься как с позитивной (душ), так и негативной (гулкое помещение вокзала) стороны.