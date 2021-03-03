Аллергологи назвали опасные цветы для подарка на 8 Марта

Москва, 3 марта. Декоративные цветы редко вызывают аллергические реакции и являются хорошим подарком. Аллергологи рассказали о букетах, которые опасно дарить женщинам на 8 Марта.

Розы, тюльпаны, лилии, ирисы и орхидеи в природе опыляют насекомые. В них нет большого количества тяжелой пыльцы, поэтому аллергия проявляется слабо. А вот на мимозу реакция может появиться. Эти цветы ветроопыляемые, а пыльца долго витает в воздухе, объяснил врач Владимир Болибок в беседе с РИА Новости.

Этого же мнения придерживается иммунолог Михаил Костинов. Он посоветовал выбирать цветы без запаха и пыльцы, чтобы на них не развилась аллергическая реакция. Женщинам, которые знают о своей проблеме и ожидают получить букет в подарок, следует заранее поставить человека в известность. В противном случае праздник может омрачиться.

Самым недооцененным цветком назвали гвоздику. Как правило, она ассоциируется с печальными событиями. Но флорист Валентина Сафронова уверена, что можно дарить букеты гвоздик по любому поводу, особенно в сочетании нескольких расцветок.