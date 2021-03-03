Пенсионерка из Волхова стала жертвой «мошенников-гастролеров»

Санкт-Петербург, 3 марта. Мужчины под видом работников противопожарной службы пришли к 83-летней женщине и похитили у нее 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Петербургская полиция задержала одного из подозреваемых. В Архангельской области был обнаружен соучастник преступления, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

«По версии полиции, злоумышленники могут быть причастны к целой серии преступлений в отношении пожилых граждан в разных регионах России, когда под видом работников служб проникали в жилища пенсионеров и, отвлекая их внимание, искали наличные деньги и похищали их», — сообщили в ГУ МВД.

Жертвами злоумышленников нередко становятся и молодые люди. Так, в Москве водитель такси обокрал 22-летнего мужчину. Молодой человек попросил водителя помочь ему с оплатой, но тот списал с него 100 тысяч рублей.