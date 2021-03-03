Новые гостинично-развлекательные комплексы появятся в Приморье

Артем, 3 марта. Инвесторы интегрированного развлекательного курорта «Приморье» осваивают прибрежную территорию бухты Муравьиная.

Первый этап строительства подразумевает возведение 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино и сопутствующей развлекательной инфраструктурой для семейного отдыха, сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края». В эксплуатацию уже ввели два объекта Tigre de Cristal и «Шамбала».

«Эскизный проект строительства второй стадии и концептуальный проект застройки представлен на согласование в Корпорацию развития Приморского края. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей. Представитель инвестора в ближайшее время готов представить проект на Инвестиционном совете Приморского края при губернаторе», — заявил исполнительный директор корпорации Игорь Трофимов.

Российский инвестор НАО «Шамбала» занимается созданием проекта гостинично-развлекательного комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров. Еще три проекта находятся в стадии разработки, объект Naga Vladivostok уже строится, а еще четыре площадки ждут своих инвесторов.

Недавно возведение моста началось в Лазовском округе Приморского края. Работы на 21-метровой переправой обещают закончить в следующем году.