Пожилым сотрудникам могут сократить продолжительность рабочего дня летом

Москва, 3 марта. Трудовая деятельность отнимает много энергии летом. Поэтому пожилым сотрудникам следует сократить рабочее время, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Из-за физического и психологического переутомления у сотрудников старше 60 лет может случиться тепловой удар или появятся другие проблемы со здоровьем. В этом возрасте у многих уже есть хронические заболевания, и им требуется дополнительный отдых, объяснил Хамзаев в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера зарплаты», — приводит слова Хамзаева RT.

Дополнительный отпуск предлагают ввести члены Совета Федерации для россиян, которые ухаживают за родственниками-инвалидами первой группы. Идею уже одобрили в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.