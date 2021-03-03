Мясников назвал провоцирующие вздутие полезные продукты

Москва, 3 марта. Полезные для здоровья продукты могут стать причиной дискомфорта в кишечнике. Об этом рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Одним из распространенных заболеваний ЖКТ является синдром раздраженного кишечника. Им страдает порядка 20% людей во всем мире. Этот недуг стоит на второй строчке среди самых часто указываемых при выдаче листов нетрудоспособности.

Диагностировать синдром раздраженного кишечника можно только путем колоноскопии. Последняя позволяет исключить заболевания со схожей симптоматикой, пояснил Мясников в эфире передачи «О самом главном».

Одной из причин синдрома раздраженного кишечника является переедание, которое вызывает вздутие. Повышенное газообразование часто возникает из-за употребления фасоли, гороха, бобовых, капусты, цветной капусты, брокколи и брюссельской капусты.

Доктор Мясников ранее раскритиковал инструкции к лекарственным препаратам. Он назвал их «бесполезными бумажками», на чтение которых не должны тратить время россияне.