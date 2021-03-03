Нетребко показала коллекцию дорогостоящих аксессуаров Киркорова

Москва, 3 марта. Популярная певица Анна Нетребко вместе со своей семьей побывала в гостях у короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Филипп Бедросович устроил для гостей настоящий пир, собрав на столе вкусные закуски и приготовив плов. Анна осмотрела комнаты артиста и заглянула в гардеробную, где была представлена внушительная коллекция аксессуаров поп-исполнителя.

Нетребко показала шляпы разных цветов и форм, ремни, обувь. Обратила внимание оперная дива и на некоторые необычные костюмы Филиппа.

«Ремешочки, ремешочки. Короче, могу одеть два оперных театра», — сказал Киркоров. «Это как минимум несколько оперных театров», — согласилась с ним Нетребко.

Киркоров надел на гостью черную шляпу с принтом. Он, посмотрев на артистку, сказал, что дарит ей этот головной убор. Звезда была поражена подарку и поблагодарила знаменитость за шляпу от ирландского модельера Филипа Трейси. Известно, что Анна коллекционирует шляпки.

Анна и Филипп поддерживают теплые отношения вне сцены. Артисты ходят друг к другу на премьеры и концерты. Недавно знаменитая оперная дива показала в своей соцсети нежный поцелуй с королем сцены после спектакля в «Зарядье».