На водоемах Саратовской области после гибели детей решили поставить охрану

Саратов, 3 февраля. Губернатор Валерий Радаев прокомментировал гибель двух детей в Вольске. Братья возрастом 6 и 11 лет провалились под лед и утонули.

«Причины произошедшего выясняются. Налицо отсутствие профилактики, пренебрежение правилами безопасности и недооценка рисков. Вероятность попасть на тонкий лед, под которым сильное течение, в Вольске очень высока. Каждый взрослый должен это знать и запрещать своим детям вообще приближаться к берегу в опасный сезон. Нужно начать патрулирование набережной, установить посты безопасности возле удобных подходов к водоемам», — рассказал чиновник.

Сотрудник службы спасения Виталий Т. одобрил решение губернатора выставить посты охраны возле популярных водоемов.

«Это правильно. Один вид спасателей может отвадить детей от выхода на лед. Тем более, что удобных выходов на реку не так много, можно легко перекрыть основные. Конечно, всю реку не закрыть, это невозможно. Но вероятность повторения подобной трагедии значительно уменьшится», — отметил специалист.

Ранее саратовские спасатели пришли на помощь замерзающему дальнобойщику. В грузовике закончилось топливо, из-за чего он не мог тронуться с места.