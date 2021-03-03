Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Vogue

Вашингтон, 3 марта. Российская супермодель Ирина Шейк появилась на обложке таиландской версии журнала Vogue. На фотосъемке для издания девушка предстала со стрижкой «под мальчика».

Фотосессию для звезды провели братья-фотографы Лука и Алессандро Морелли. Снимками с Шейк они поделились на своей официальной странице в Instagram.

Модель предстала в различных образах, с одеждой и без. На одном кадре икона модной индустрии полностью обнаженная прячется за логотипом французского бренда Chanel. На другом снимке Шейк сидит сверху инсталляции в черном платье, пикантно свесив вниз ноги.

Также опубликованы кадры, где 35-летняя манекенщица позирует в боди с глубоким декольте с жемчужными бусами. В фотосессии ее тело украшено аксессуарами от Chanel. Стилистом Шейк был Шарль Варенн, а макияж для нее исполнила русская визажистка Татьяна Макарова.

Недавно телеведущая Виктория Боня раскрыла интересную деталь отношений Ирины Шейк с футболистом Криштиану Роналду. Экс-участница «Дома-2» заявила, что отношения звездной пары были построены на взаимовыгодном контракте.