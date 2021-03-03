Давка в университете Боливии привела к гибели семи студентов

Эль-Альто, 3 марта. Толпа учащихся университета Эль-Альто в Боливии спровоцировала обрушение ограждения. В результате инцидента погибли семь человек и четверо пострадали.

Молодые люди собрались на студенческом собрании, но встреча закончилась трагически. Часть людей упала с 17-метровой высоты. Четверо пострадавших находятся в реанимации. Первоначально, сообщалось о пяти погибших, но позже их число увеличилось до семи, сообщили СМИ Боливии. Полиция проводит проверку и выясняет, почему руководство университета допустило скопление людей в период пандемии COVID-19.

Грузовик, перевозивший кислород для аппаратов ИВЛ, ранее разбился в Боливии. В результате взрыва автомобиля двое человек погибли.