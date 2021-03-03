Рианна показала роскошные формы на съемке для своего бренда нижнего белья

Москва, 3 марта. Американская певица и владелица нескольких бизнесов Рианна приняла участие в фотосессии для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty.

Результаты съемки звезда показала на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке 33-летняя Рианна позирует на шезлонге, который стоит посреди зеленого сада. Она одета в раздельный купальник мятного цвета с принтом в виде ярких бутонов. Дополняет образ легкая накидка аналогичной расцветки. Стоимость такого комплекта составляет 155 долларов, о чем говорится на официальном сайте бренда.

За непродолжительное время публикация Рианны набрала свыше 5,4 миллиона лайков. Поклонники пришли в восторг от роскошной фигуры певицы и осыпали ее комплиментами.

«Вновь взрываешь Интернет!» — написал один из фанатов.

«Ты такая вдохновляющая!» — добавил второй.

Рианна регулярно публикует откровенные снимки на радость своим подписчикам. Однако одна из ее публикаций едва не вызвала скандал в соцсетях. Речь идет о снимке, на котором полуголая артистка позирует с кулоном в виде бога Ганеши. Индийцы засыпали Рианну гневными комментариями за попытку осквернить их божество.