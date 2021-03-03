Доктор Дурманов оценил шансы создания препарата прямого действия от COVID-19

Москва, 3 марта. Фармакологи разрабатывают лекарство для инфицированных коронавирусом на основании отработанных врачами протоколов о лечении заболевания, рассказал доктор Николай Дурманов.

В мире уже существует множество вакцин, которые помогают предотвратить заражение COVID-19. Осталось создать лекарство, которое будет действовать непосредственно на вирус. Успехи в разработке средства для зараженных коронавирусной инфекцией есть, рассказал в интервью радио Sputnik Николай Дурманов.

Создание таких препаратов — это непростой и длительный процесс. Однако "прорыв может быть", считает специалист. В мире уже есть примеры антивирусных препаратов прямого действия. Например, лекарства против ВИЧ и гепатита C, на производство которых ушли многие годы. На сегодняшний день эти болезни можно полностью излечить. Современные технологии позволят разработать подобное средство от коронавируса гораздо быстрее.

Врачи советуют не ждать создания лекарства прямого действия, а сделать прививку. Вакцинация в России ведется разными отечественными препаратами. Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко заявил, что не стоит перебирать российские препараты, так как все они одинаково эффективны при профилактике коронавирусной инфекции.