Samsung показала новое поколение телевизоров MICRO LED и QLED

Сеул, 3 марта. Телевизоры новой линейки Samsung MICRO LED и Neo QLED будут иметь особую цветопередачу, разрешение 4K и 8K и диагональ до 110 дюймов. Новинки выйдут в продажу в течение года.

Технология MICRO LED позволяет изображению на экране стать более глубоким и ярким. Во время производства телевизоров использовались неорганические светодиоды, защищенные от выгорания на протяжении всего времени эксплуатации. Линейки с технологией MICRO LED будут доступны в четырех размерах. Телевизоры с диагональю 110 и 99 дюймов появятся на рынке в конце марта, а модели с диагональю 88 дюймов и 76 дюймов окажутся в продаже во второй половине 2021 года.

В телевизорах Neo QLED используются компактные светодиоды Quantum Mini. Модели Neo QLED и QLED особенно заинтересуют любителей видеоигр, поскольку они совместимы с Xbox Series X. В 2021 году начнутся продажи Samsung Neo QLED 8K с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. В планах Samsung также выпустить 4K-телевизоры на 50 дюймов и больше.

Недавно сообщалось, что компания Samsung оставила четыре модели смартфонов линейки Galaxy без обновлений. В списке оказались телефоны Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017, Galaxy A7 2017 и Galaxy J3 Pop.