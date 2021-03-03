Секрет «пьяной» походки Джека Воробья убедил пользователей Сети в гениальности Деппа

Москва, 3 марта. Видео, на котором моряк и блогер Бенджамин Бейкк объясняет, почему главный герой фильма «Пираты Карибского моря» так странно ходит, стало вирусным в Сети.

Автор видео изобразил походку и бег капитана с заплетающимися ногами и приподнятыми руками. После этого блогер переместился в каюту корабля и показал, как ходят моряки в шторм. Стихия заставляет людей приспосабливаться, чтобы постоянно оставаться на ногах.

Пользователи Сети указали на гениальность исполнителя роли Джека Воробья Джонни Деппа, который сумел так убедительно вжиться в образ капитана, много времени проводящего в море. Ролик Бейкка набрал миллионы просмотров в социальных сетях.

Актер Кевин МакНэлли, сыгравший мистера Гиббса, ранее предрек провал новым «Пиратам Карибского моря» без Джонни Деппа. Отказ студии Disney от сотрудничества со знаменитым артистом он назвал преступлением.

Джонни Депп впал в немилость киноделов Голливуда после громкого скандала со своей бывшей супругой актрисой Эмбер Херд, которая в 2016 году обвинила актера в домашнем насилии. Однако вскоре появились доказательства, что звезда «Пиратов» сам стал жертвой абьюза со стороны Херд. Судебные разбирательства между парой до сих пор продолжаются.