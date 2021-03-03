Аллу Пугачеву с «маком» на голове сравнили с мумией

Москва, 3 марта. Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным отправилась на празднование дня рождения модельера Вячеслава Зайцева. Внешний облик звезды серьезно напугал подписчиков.

Кадры опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram возлюбленный звезды сцены. На снимках Алла Борисовна выбрала темное одеяние, но разбавила свой образ шляпой в виде красного мака.

«Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!» — подписал снимок Галкин.

Многие поклонники пришли в восторг от помолодевшей Аллы Борисовны. В комментариях под фото ей оставили сотни комплиментов.

Впрочем, нашлись и злопыхатели. Некоторые фолловеры упрекнули певицу в чрезмерной любви к пластической хирургии. По их мнению, звезда советской и российской сцены так превращается в мумию.

«А у бабули свисток-то что надо», — пошутила над губами знаменитости подписчица.

«Повез мумию на показ!» — посмеялся фолловер.

«Еще пару омоложений и Максиму придется ее удочерять, чтобы замок не потерять!» — присоединился пользователь Сети.

«Что толку делать пластическую операцию! Фасад обновишь, а канализация все равно старая!» — написал хейтер.

Однако фанаты регулярно пишут, что Алла Борисовна прекрасно выглядит, несмотря на возраст. При этом врачи уверены, что сохранение молодости и красоты стало возможным благодаря косметологическим процедурам.