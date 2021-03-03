Врач Полуэктов: дневная сонливость может быть признаком редкого заболевания

Москва, 3 марта. Дневная сонливость не всегда вызвана недосыпанием. Есть несколько причин, почему человеку хочется спать в дневное время.

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов объяснил, что дневная сонливость может появиться из-за нарушения структуры ночного сна. Человек может спать нужные семь часов, но его сон прерывистый и тревожный. Соответственно он просыпается не отдохнувшим.

«Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне», — пояснил специалист.

Другая возможная причину дневной сонливости имеет отношение к состоянию бодрствования. При некоторых заболеваниях люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости, астении.

«Типичным явлением гиперсомния становится при болезни под названием нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии, и периодически людям надо подремать, чтобы восстановиться. Есть более редкие формы гиперсомнии, например, синдром спящей красавицы, или синдром Клейне-Левина», — сказал Полуэктов в беседе с радио Sputnik.

Специалист по интегративной медицине из Университета Аризоны Эндрю Вейл рассказал о простом способе уснуть за минуту. Для этого нужно воспользоваться дыхательной методикой «4-7-8».