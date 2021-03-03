Врачи рассказали о безопасном использовании наушников

Москва, 3 марта. Неправильное использование наушников может серьезно навредить здоровью. В редких случаях человек рискует столкнуться с потерей слуха.

Медики не рекомендуют слушать музыку в наушниках на максимальной громкости. Современные устройства способны выдавать 110–120 децибел. Согласно европейским шумовым нормам, звук 103 децибела можно слушать не больше семи минут из восьми часов, передает РИА Новости.

Лучше отказаться от использования наушников в слишком шумных местах, как метро или у дороги. При наличии громких посторонних звуков человеку тяжело контролировать уровень децибел в устройстве. Кроме того, из-за музыки можно не заметить возникшую на пути опасность.

Наушники нуждаются в регулярной очистке и обработке антимикробными средствами. Это позволит не занести в ушные проемы какие-либо инфекции. Важно не засовывать вкладыши слишком глубоко в уши, чтобы не спровоцировать образование серной пробки. При резком вытаскивании наушника человек рискует нанести себе баротравму.

Роскачество ранее представило рейтинг лучших беспроводных наушников 2021 года. Лидерами списка стали вкладыши AirPods Max от американской компании Apple.