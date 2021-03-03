ФК «Строитель» из Ростовской области «прорубит футбольное окно» в ДНР

Донецк, 3 марта. Российский детский футбольный клуб «Строитель» откроет филиал в Донецке и будет помогать коллегам спортивной экипировкой и необходимым инвентарем.

Детский футбольный клуб «Строитель» из Каменска-Шахтинского намерен создать филиал в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что такой договор о сотрудничестве футбольных команд РФ и ДНР станет первым за всю историю республики.

«Лучшие его воспитанники в дальнейшем будут просматриваться другими клубами РФ, в том числе и профессиональными. Это будет некое футбольное окно в РФ для наших спортсменов», — рассказали о будущем филиале в пресс-службе.

Недавно крымский футбольный клуб «Кызылташ» в первой товарищеской игре обыграл команду «ДНР». Футболисты встретились впервые на симферопольском стадионе «Фиолент».