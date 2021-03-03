Жители Тамбова выстроились в огромную очередь ради «Брата-3»

Тамбов, 3 марта. Всех жителей Тамбова пригласили принять участие в кастинге на фильм «Брат-3», режиссером которого выступит Валерий Переверзев.

Пробы на второстепенные роли проходят в два дня: 2 и 3 марта. Тамбовчане в первый день кастинга выстроились в огромную очередь, во второй день прослушивание актеров пройдет в областной галерее с 10:00 до 18:00.

Съемки картины пройдут в Тамбове. В основу сюжета легли приключения грабителей-неудачников и жизнь преступной группировки. Нашлось место в картине и любви — романтическая линия пройдет между дочерью генерала и уличным художником.

Идея снять фильм «Брат-3» пришла музыканту Стасу Барецкому. Его «разнесли», когда узнали, что певец покушается на культовую историю, снятую Алексеем Балабановым. Несмотря на критику, Стас продолжает работу над лентой.