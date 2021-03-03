Вильфанд предупредил о серьезном похолодании на выходных в ряде регионов РФ

Москва, 3 марта. Жителей северо-западных регионов России в ближайшую субботу ждет похолодание. Температура будет ниже климатической нормы на два-восемь градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС сообщил, субботние температурные показатели в Москве будут далеки от привычных для марта. Ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов мороза. Днем потеплеет до пяти градусов ниже нуля.

Вильфанд рассказал, что 6 марта серьезное похолодание затронет всю северную часть Европейской России. Аномальные морозы также придут в Северо-Западный федеральный округ и на Урал. Там температура опустится на четыре-восемь градусов ниже нормы.

Московское метеобюро спрогнозировало погоду 8 марта в столице. По версии главного специалиста ведомства Татьяны Поздняковой, температура будет минусовая и возможны осадки в виде снега.