Автоэксперт Субботин назвал способы сэкономить при покупке машины

Москва, 3 марта. Покупателю автомобиля не стоит поддаваться на навязывание дополнительных услуг и опций, которые значительно увеличивают итоговую стоимость машины.

Вариантов, чтобы сэкономить на покупке нового транспортного средства, не так много. Человеку необходимо изучить рынок и выбрать наиболее подходящего дилера, который хорошо известен и давно работает на рынке, посоветовал автоэксперт Вячеслав Субботин. Помимо этого необходимо подобрать еще несколько автосалонов, передает телеканал «360».

«У кого-то выигрываешь в цене. Звонишь в салон, где тебе тоже нравится и устраиваешь между ними определенную конкурентную борьбу. Говоришь: «Я к вам приеду, если вы мне сделаете вот такую цену, потому что в том салоне я точно куплю за указанную цену», — посоветовал специалист.

Покупка подержанного автомобиля может сэкономить гораздо больше денег, но для этого необходимо хорошо разбираться в машинах. На личные встречи с продавцами стоит брать толщиномер, который поможет определить, красили ли транспортное средство. При просмотре обязательно нужно прокатиться на автомобиле по неровной дороге, чтобы оценить техническое состояние.

Глава сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль ранее дал советы по проверке машины перед покупкой. Проводить осмотр лучше в светлое время суток и обращать внимание на состояние кузова, двигателя, болтов и запах в салоне.