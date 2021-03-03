Военнослужащая Нацгвардии Украины покончила с собой на рабочем месте

Энергодар, 3 марта. Тело военнослужащей Нацгвардии Украины было найдено на рабочем месте. Трагедия произошла на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Следователи установили, что погибшая проходила военную службу в воинской части 3042 Национальной гвардии Украины. Последняя занимается охраной атомной станции. Тело женщины без признаков жизни лежало прямо на охранном посту. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Морально-психологическое состояние украинских военных неоднократно становилось причиной трагедий. Большинство служащих украинской армии обладают низкой нервно-психической устойчивостью и склонностью к суицидам. Это связано с непрофессионализмом военных психологов и нежеланием многих граждан идти на службу.

Девять солдат ВСУ ранее пострадали при подрыве на неустановленном взрывном устройстве в зоне ООС в Донбассе. Один из военных оказался ранен, а еще восемь его сослуживцев получили боевые травмы.