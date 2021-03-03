Мишустин в день своего рождения проводит рабочую поездку по городам Сибири

Барнаул, 3 марта. Российский премьер-министр Михаил Мишустин отмечает юбилей. Свое 55-летие глава кабмина проведет в рабочей поездке по регионам Сибири.

Мишустин занимает пост председателя правительства чуть больше года. Согласно проведенным опросам, россияне положительно оценивают первый год работы премьера. При этом Мишустин придерживается мнения, что сидя в кабинете принимать эффективные решения достаточно сложно. Именно поэтому свой день рождения премьер-министр отмечает не в кругу семьи и даже не в Доме правительства, а в очередной рабочей поездке, передает ТАСС.

Многие отмечают, что первый министр обладает всеми чертами характера, которые присущи главе правительства. Он ответственный, дисциплинированный, иногда жесткий. Однако при этом отнюдь не «авторитарный начальник», заметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

«Но также для него принципиален и результат, в этом плане он очень требователен и поблажек не делает», — заметил Беляков.

Свою самоотверженность делу Мишустин смог продемонстрировать на предыдущей должности. Он сумел модернизировать Федеральную налоговую службу (ФНС) с помощью ряда важных инновационных решений.

«Он создал очень современную систему налогового администрирования, сейчас она одна из лучших в мире», — заметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На посту премьер-министра Мишустин смог использовать присущий ему прагматизм для решения важнейших государственных задач. Он глубоко погружается в проблему и адаптируется к новым условиям. При этом глава кабмина имеет свое мнение и решительность. Отличительной чертой главы правительства стала последовательность проводимых действий.

На данный момент Мишустин находится Алтайском крае. Он уже шокировал персонал местного кафе, в которое пришел на обед без предупреждения. Визит высокопоставленного деятеля стало для владельца заведения настоящей неожиданностью.