Мясников назвал инструкции к лекарствам «бесполезными бумажками»

Москва, 3 марта. Ориентироваться во время приема лекарств только на инструкции по их применению вредно. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

Неправильная дозировка может сделать из самого эффективного препарата яд. Каждое лекарство имеет побочные эффекты, правильную норму знает только лечащий врач каждого отдельного пациента, поэтому инструкции являются «бесполезными бумажками».

«Эти бумажки написаны не врачами и не для пациентов. Не зря в США вы никогда не увидите таких бумажек. Врач написал 16 таблеток антибиотиков, ты получишь ровно 16 таблеток в желтом пузырьке. Ты не получишь больше в руки. Но производитель пишет инструкцию, ты читаешь и жить не хочешь», — отметил Мясников.

Дозировки, указанные в инструкциях, он назвал устаревшими. Врач, который в назначении лечения ориентируется на эти «бумажки», является плохим специалистом.

Недавно доктор Мясников дал советы по подготовке к сдаче крови на анализ. Каждый тест имеет свои особенности, которые стоит уточнить у врача.