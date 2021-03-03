Спутниковые ошейники для отслеживания оленей испытают на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 марта. Новые образцы «умных» ошейников для отслеживания домашних северных оленей испытают на Камчатке. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов.

Ошейники позволят отслеживать передвижения домашних оленей в дистанционном режиме. Новая технология значительно упростит жизнь владельцев оленеводческих хозяйств.

«В информационный центр будет стекаться информация о местонахождении и поведении животного — в комплексе очень важные сведения для управления и слаженной работы в звене», — написал Солодов в своем Instagram.

Аксессуар предназначен для оленей, которые могут увести за собой других животных из стада. Если олени потеряются, то их можно будет найти по сигналу.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец ранее рассказал о плюсах и минусах использования собачьих и оленьих упряжек в военных целях. Он считает, что сила этих животных является настоящим «двигателем» для преодоления больших расстояний.