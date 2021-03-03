Минздрав РФ спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Москва, 3 марта. Победа над коронавирусной инфекцией в России может произойти примерно в середине 2021 года. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО Андрей Малявин.

Причиной стабилизации эпидемиологической обстановки специалист назвал массовую вакцинацию российских граждан и выработку коллективного иммунитета. Однако, по словам Малявина, не стоит ожидать, что в ближайшее время появится прямое противовирусное лекарство от COVID-19. На этот процесс уйдет не менее пяти лет, заявил пульмонолог.

На данный момент в некоторых регионах России власти начинают снимать или ослаблять запреты, связанные с распространением коронавируса. Власти Крыма заявили о смягчении ряда ограничений, начиная с 1 марта.