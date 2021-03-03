Садальский иронично ответил на обвинение Татьяны Васильевой в распускании сплетен

Москва, 3 марта. Актер Станислав Садальский не стал терпеть нападки своей коллеги и старой подруги Татьяны Васильевой, едко ответив ей в соцсетях.

Артисты ранее дружили, выступали на одной сцене и помогали друг другу в непростых жизненных ситуациях. Однако недавно стало известно, что между ними пробежала черная кошка. Правда, что стало причиной разлада между друзьями, достоверно неизвестно.

Актриса в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи» ранее обвинила коллегу в том, что тот пускает сплетни в телеэфирах и соцсетях, вместо того, чтобы заниматься актерским ремеслом. Кроме того, она назвала артиста несемейным человеком, который любит жить только для себя. По словам Васильевой, она не понимает, кто Садальский сейчас, а его поклонники являются «зрителями низкого уровня».

На критику со стороны бывшей подруги артист ответил на своей странице в Instagram. Садальский решил «заступиться» за коллегу, обозвавшую его зрителей.

«Она считает, я в своих прямых эфирах обсуждаю с вами только сплетни и вообще не говорю о профессии. Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в Instagram, ни в YouTube, поскольку Интернетом пользоваться не умеет. Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники», — написал актер.

Он добавил, что в отличие от своей коллеги, выходит на эфиры с поклонниками бесплатно, тогда как Васильева появляется в программах за деньги, «перескакивая с телешоу на телешоу и перемывая кости коллегам».

«Я, к счастью, еще помню, кто она, и продолжаю ее любить, как актрису», — резюмировал Садальский.

Подписчики актера поддержали его, отметив, что тот «тонко поставил на место» Васильеву.

«Как время все меняет и расставляет на места. Прежде мне нравилась Васильева, а Стаса не любила. Теперь же все наоборот. Стасу уважение, а Васильева… Да бог ей судья, но как человека я ее больше не принимаю. Только актриса, только роли. Стас, вы очень великодушны!» — пишет в комментариях пользователь под ником birkleo.

«Ох! Как она допустила такую оплошность?! Потеряла такого друга в вашем лице. Вы так искренне ее любили и заботились о ней! А какие подарки дарили! Не думаю, что кто-то из ее друзей еще так может», — добавила dina_vilova.

«Обиженная женщина это поправимо, а обиженная актриса — это уже диагноз», — выразила мнение marinayurchenko22.

Ранее Садальский отреагировал на слова PR-директора Светланы Лободы Дарьи Бурлаковой, назвав ее заявления «туалетным пиаром». Перепалка Садальского и Лободы разгорелась в соцсетях после появления певицы на шоу «Голос.Дети» в качестве наставника в крайне откровенном платье.