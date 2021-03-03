Власти Техаса на фоне роста заболеваемости COVID-19 отменяют ограничения

Остин, 3 марта. Штат Техас отменяет обязательное ношение масок и снимает ограничения по количеству посетителей в заведениях. Об этом заявил губернатор штата Грег Эббот.

При этом глава американского штата обратил внимание, что отмена ограничений не является «отменой личной ответственности». Сейчас в Техасе, как и в большинстве других штатов США, наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

«Со следующей среды любой бизнес любого типа может открыться на 100%, это включает любые организации в Техасе. Также я заканчиваю предписание носить маски в пределах штата», — заявил Грег Эббот.

Однако NYT передает, что в Техасе с населением в 28 млн человек уже 2,6 млн жителей переболели COVID-19, а более 44 тыс. умерли. Ежедневное количество случаев инфицирования в среднем за неделю составляет около 8 тыс. человек.

Несмотря на неожиданное решение Техаса отказаться от основных методов борьбы с коронавирусом, вирус вынудил президента США Джо Байдена продлить режим ЧС на неопределенный срок. США все еще лидируют по количеству зараженных — всего более 28,6 млн человек.