Коронавирус сделал игру в футбол менее эмоциональной

Москва, 3 марта. Отсутствие болельщиков на футбольных матчах сказалось на проявлении чувств спортсменов. Такой вывод сделали ученые из Университета Зальцбурга.

Количество эмоциональных ситуаций во время матчей с пустыми трибунами снизилось на 19,5%, передают «Известия». Исследователи проанализировали поведение игроков клуба «Ред Булл Зальцбург» и его сотрудников. Спортсмены стали тратить на проявление эмоций 27 минут вместо 41 минуты до пандемии.

«Всегда хочется играть в обстановке, когда фанаты болеют и гонят тебя вперед. Это дает мотивацию. При пустых трибунах возникает ощущение товарищеского матча, и ты становишься более расслабленным. При зрителях, при красивой картинке, при антураже играть интереснее», — пояснил чемпион России, экс-полузащитник сборной РФ Александр Самедов.

Недавно главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посоветовал спортсменам привиться от коронавируса. Он поделился своими впечатлениями после вакцинации.