Хабиб Нурмагомедов рассказал, что помогло ему пережить смерть отца

Москва, 3 марта. Вера в бога помогает Хабибу Нурмагомедову в самые трудные моменты жизни, самым тяжелым из которых стала смерть отца. Спортсмен уверен, что именно религия спасла его от многих необдуманных поступков и боли.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов умер в начале июля прошлого года в московской больнице. Его доставили в медучреждение в начале апреля с пневмонией, спустя некоторое время у него подтвердился коронавирус. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась тем, что COVID-19 дал осложнение на сердце.

Отец был для Хабиба и учителем, и наставником, и примером для подражания. Боец всегда с гордостью рассказывал о духовной близости с отцом.

«Были моменты, когда я не соглашался с ним или мой отец не соглашался со мной, но мы всегда находили какой-то компромисс и приходили к решению, — рассказал Хабиб в интервью Esquire. — Было много раз, когда я даже не понимал, почему мой отец что-то мне говорит в тот момент. Но он сказал мне: «Просто сделай, и ты придешь к результату», и в 80% случаев, когда я так думал, я пришел к окончательному результату и понял, что мой отец был прав».

Абдулманапа большинство запомнили тренером его выдающегося сына, однако сам Хабиб подчеркивает, что это самое малое от того, чего достиг его отец. Сыну хотелось бы, чтобы родителя помнили как человека, который помогал людям, на только спортсменам.

«Я бы не хотел, чтобы люди ассоциировали его как тренера, как человека, который развил борьбу или что-то еще. У моего отца было много проектов, и самое большое, что он сделал, это воспитывал людей, воспитал личности. Он всегда говорил мне: «Самая большая и лучшая инвестиция — это инвестирование в людей». Было много близких родственников, которых мой отец и поддерживал, было много сирот, о которых он заботился. Так что в этом направлении он оставил очень большое наследие», — заявил спортсмен.

Когда осложнения, связанные с COVID-19, унесли жизнь Нурмагомедова-старшего, многие серьезно беспокоились о бойце, тяжело переживавшего потерю. В то время, подчеркивает сам Хабиб, на помощь ему пришла вера.

«Вера значит для меня все. Если бы не было веры, я бы, наверное, сошел с ума, — признается он. — Вера учит нас, что мы должны довольствоваться тем, что дает Всевышний. Он дает, он берет, он предопределяет, как человек будет жить и сколько ему еще жить. В этот момент вера мне очень помогла, и без веры я не знаю, как бы себя повел».

Вспоминая о своем решении покинуть спорт после боя с Джастином Гейджи в октябре прошлого года, Хабиб отметил, что тогда впервые почувствовал себя свободным. По его словам, каждый день он просыпался ранним утром и начинал изнурительные тренировки, которые заканчивались только вечером. Теперь боец подчеркивает, что хочет пожить так, чтобы можно было поспать до обеда.