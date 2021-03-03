Аваков заявил о «притязаниях» Украины на русский язык и культуру

Киев, 3 марта. Глава МВД Незалежной Арсен Аваков предложил начать вещание украинских телеканалов на русском языке. По его словам, русская речь якобы является частью украинской культуры.

Соответствующее заявление министр сделал в ходе эфира программы «В гостях у Дмитрия Гордона». Таким образом Аваков ответил на вопрос ведущего о возможности запрета вещания российских телеканалов в мире по инициативе Киева. По его мнению, русская культура во многом принадлежит Украине.

«Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — сказал Аваков.

Он выразил уверенность, что украинские телеканалы, вещающие на русском языке, с удовольствием смотрели бы за рубежом.

Киев своей политикой давно начал гонения на русскоязычных граждан. Так, недавно бывший депутат Верховной рады Юрий Гнаткевич заявил, что каждого русскоговорящего украинца нужно считать изменником родины.