Депутат ЛДПР Нилов нашел способ увеличить пенсии втрое

Москва, 3 марта. Средний размер страховой пенсии по старости составляет 17 541 рубль. Депутаты от фракции ЛДПР разработали план реформ, которые позволяет увеличить выплаты пенсионерам.

Депутаты из ЛДПР предлагают изменить выплаты работающим пенсионерам, увеличив их накопления с трех баллов до десяти, а для копящих — с 1,875 до 6,25 балла.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале сообщил, что с 1 января 2015 года вступил в силу закон «О страховых пенсиях». По нему перерасчет доли страховой пенсии по старости и страховой пенсии поднимает размер выплаты максимум на три балла за год.

"Нужно законодательно убрать препон, который сдерживает пересчет максимум на три балла в год независимо от того, сколько заработал пенсионер", — подчеркнул Нилов.

Увеличение доходов бюджета Пенсионного фонда также значительно повысит пенсионные выплаты, отметил депутат. Чтобы этого достичь, следует ввести плоскую шкалу уплаты страховых взносов, при которой страхователи должны будут вносить 22% вне зависимости то размера зарплаты.

Пенсионный фонд сообщил, что на начало 2021 года общее число работающих пенсионеров России составляет 8,9 миллиона человек. С 2016 года эта цифра снизилась на 14,3% в связи с вступлением в силу Федерального закона по неиндексации пенсии работающим гражданам преклонного возраста.