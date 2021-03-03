Илон Маск занялся строительством нового города в Техасе

Остин, 3 марта. Основатель компаний Tesla и SpaceX, один из богатейших людей планеты Илон Маск создает город, в котором будут «хорошо относиться к собакам». Об этом бизнесмен заявил в соцсетях.

Площадь нового города, который расположится в штате Техас, будет существенно больше деревни Бока-Чика, где сейчас находится космодром SpaceX. Руководитель, по словам Маска, будет «носить титул «дожа» (с итальянского doge, напоминающее слово на английском dog — собака).

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — написал Маск в своих соцсетях.

Ранее Илон Маск всего за сутки потерял 15 миллиардов долларов. Сокращение размера состояния предпринимателя связано с падением стоимости акций Tesla и SpaceX.