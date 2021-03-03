Восемь авиарейсов не могут вылететь с Камчатки из-за метели

Петропавловск-Камчатский, 3 марта. Вылеты восьми рейсов из аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском задержаны, так как воздушные гавани прибытия не могут обеспечить безопасность при посадке самолетов.

Два рейса в Усть-Камчатск, Никольское и Тиличики были отложены. Вместе с тем один самолет в Озерную и один в Магадан остались в воздушной гавани Петропавловска-Камчатского.

Справочная служба аэропорта сообщила, что точная информация о времени вылетов появится позже. Пассажирам задержанных рейсов не было предоставлено временное размещение в отелях и хостелах.

Недавно в Санкт-Петербурге пассажирский самолет не смог вылететь в срок из аэропорта Пулково. Рейс на Занзибар был задержан на 14 часов из-за переохлаждения двигателя.